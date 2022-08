Il ritorno di Postalmarket, che oltre alla moda punta sul wine & food per crescere nel mondo

“Il nostro obiettivo sono gli 8 milioni di euro di fatturato, ed il supporto del food & beverage è fondamentale, anche rispetto alla moda. Ma Postalmarket è un incubatore di innovazioni, come la consegna velocissima. Per il futuro, vogliamo portare il meglio delle eccellenze italiane nelle case, sia in Italia che in giro per il mondo”.

Copyright © 2000/2022