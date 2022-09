Il ruolo dei cuochi, intermediari “giusti” tra il consumatore ed il produttore locale

“È arrivato il momento che siano i contadini a diventare star, non solo i cuochi. Uno chef non può diventare grande senza una grande materia prima. Dobbiamo trainare nuove mode sostenibili, che coinvolgano anche le casalinghe, facendo in modo che i giovani si sentano trendy mangiando il formaggio di capra di un contadino locale. È fondamentale fare scelte giuste, che garantiscano un reddito ai contadini e mantengano economicamente accessibili le nostre tavole”.

