Il ruolo dell’agricoltura e la risposta alla crisi: a WineNews Massimiliano Giansanti

Nei primi sei mesi dell’anno, “l’agricoltura ha tenuto meglio degli altri comparti nazionali. Ci sono prodotti che hanno avuto performance migliori ed altri che hanno fatto peggio. Essenzialmente quelli legati al consumo fuori casa: vino e olio di qualità e pescato. In senso generale, l’agricoltura ha dato una risposta forte alle esigenze del Paese, continuando a produrre. Adesso però c’è bisogno e necessità di una misura per far ripartire l’agroalimentare, puntando su sistemi infrastrutturali e digitali e tecnologie applicate all’agricoltura”.

