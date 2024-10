Il segreto del successo dell’enoturismo? “Non snaturarsi, non svendersi e la presenza online”

“Dopo l’emergenza sanitaria, l’enoturismo è in costante crescita. Se, in media, la vendita diretta nelle cantine del Belpaese vale l’8% della produzione, grazie alla professionalizzazione del turismo del vino, nelle realtà medie e medio-piccole, oggi, ha superato la quota del 20%. Il segreto del loro successo? Perseverare in ciò che credono, senza snaturarsi, valorizzare quello che fanno ed una presenza online al passo con i tempi”. Così, a WineNews, Filippo Galanti, co-fondatore Divinea e Wine Suite. “Dal Lugana all’Etna, sono tra le mete in forte crescita, accanto ai territori arcinoti”.

