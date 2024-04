Il successo della Doc delle Venezie e del Pinot Grigio racconta anche lo stato del mercato del vino

Le riflessioni di Albino Armani, produttore e presidente del Consorzio, e di aziende come Argea, con Massimo Romani, e Cavit, con Enrico Zanoni. Dalla crescita di una denominazione che deve valorizzare sempre più il territorio, prima della varietà, al trend che vede i vini bianchi più freschi (come il Pinot Grigio) guadagnare terreno rispetto ai vini rossi, per il cambiamento di approccio al consumo di vino (soprattutto dei giovani), ma anche per le evoluzioni moderne delle cucine del mondo.

