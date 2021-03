“Il termine Chianti dovrebbe essere proibito al di fuori del Chianti Classico”

Il “j’accuse” di Vittorio Fiore, tra gli enologi più importanti del vino italiano, e produttore con Poggio Scalette. “Nella mia visione l’utilizzo del termine Chianti al di fuori del territorio del Chianti Classico è illegittimo, non c’è legame con il territorio al di fuori dei confini della zona classica. È una battaglia che dovremmo portare avanti, in Italia e anche in Europa. Ne va anche dei valori e dell’economia del territorio”.

Copyright © 2000/2021