Il “turismo lento” fondamentale per l’Italia, per distribuire ricchezza nei territori

Le parole del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: “quello di piccoli borghi è cammini è un patrimonio enorme da valorizzare, perchè attraverso i cammini (44 quelli censiti in Italia ad oggi, dalla via Francigena in giù, raccolti dal rapporto Symbola) si valorizzano le aree interne, il mezzogiorno, e tutte le filiere che fanno parte di questi luoghi. E sono fondamentali per il tipo di turismo di cui l’Italia ha bisogno per i prossimi decenni”

