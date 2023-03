Il valore della filiera del vino, oltre la vigna e la bottiglia. Tra economia, società e ambiente

L’analisi di Giuseppe Schirone, economista di Prometeia: “31,3 miliardi di euro sono la misura di un asset strategico, e di una filiera completa”. Un settore che è quello con la bilancia commerciale migliore in assoluto, perchè esporta molta e importa poco. “Ma non è segno di un mercato chiuso. Le posizioni all’estero le imprese se le sono conquistate con un duro lavoro. E se la presenza di prodotto straniero in Italia è limitata, è anche perchè i produttori italiani sanno presidiare il mercato interno, dove fanno il 46% delle vendite”.

Copyright © 2000/2023