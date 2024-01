Il valore dell’agroalimentare e del vino di qualità, per la più antica banca del mondo

A WineNews, le riflessioni di Luigi Lovaglio, Ad Banca Monte dei Paschi di Siena. “Siamo una banca dedicata alle Pmi, e vediamo nelle piccole imprese del settore un grande valore che vogliamo accompagnare, per farle crescere. Il comparto agroalimentare e quello del vino devono puntare al valore, e non al guadagno nel breve periodo, perchè così si costruiscono basi solide. Monte dei Paschi conosce questo tipo di business e sa anche come supportarlo nel suo sviluppo”.

