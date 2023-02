“Il vino da solo non può vincere sul tema “health warning”, serve un’alleanza trasversale”

Parla Barbara Herlitzka, esperta di comunicazione nel beverage, e presidente Comitato Aspetti Sociali Bevande Alcoliche (C.a.s.a) di Federvini. “Smarcare il vino dal resto delle bevande alcoliche non penso sia molto efficace: il concetto che “alcol is alcol” è assodato e condiviso a livello generale in Ue, in più l’Italia, che è un produttore di grande importanza di vino ha bisogno di alleati in senso trasversale, e quindi va tenuto unito tutto il comparto”.

