“Il vino dealcolato? Non si chiami vino. Sugli “health warning” continuano a lavorare in Europa”

Tra attualità e futuro, vino e agricoltura, dalla conferenza economia della Cia - Agricoltori, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “Sul tema delle etichette proposte dall’Irlanda alle quali siamo contrari lavoriamo insieme ad altri Paesi, perchè sono sbagliate e perchè violano i trattati europei sul commercio. Le difficoltà per gli agricoltori sono tante, ma abbiamo riportato l’agricoltura al centro della politica in Italia ed in Ue, e lavoriamo per sostenerli”.

Copyright © 2000/2023