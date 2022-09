Il vino di fronte alla crisi energetica, tra risposte immediate e progetti di lungo respiro

Il settore viticolo è tra i meno “energivori”: in media, la bolletta rappresenta il 2% dei costi di un’azienda. Una percentuale destinata a crescere con il boom del costo del gas. Nell’immediato, gli effetti si fanno sentire soprattutto sul costo dei materiali, dal vetro al cartone, e le aziende corrono ai ripari gestendo al meglio i consumi e sperando nel tetto al prezzo del gas. In prospettiva, si punta forte sul fotovoltaico, come dicono a WineNews Alessandro Botter, ultima generazione alla guida del gruppo, e Daniele Simoni, Ceo di Schenk Italian Wineries.

Copyright © 2000/2022