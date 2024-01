“Il vino è un simbolo di identità, ogni terra ha il suo, accomuna e differenzia allo stesso tempo”

Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana: “il supporto delle istituzioni fondamentale per il settore, come la sua promozione attraverso Vinitaly. L’Italia è un settore amatissimo nel mondo, più di quanto gli italiani a volte comprendano, anche grazie a quello che mettiamo in tavola e nel calice. È un valore, un patrimonio incredibile di cui a volte ci dimentichiamo, ma lavorare per valorizzare il brand made in Italy mettendo in sinergia le diverse eccellenze che abbiamo vuol dire creare qualcosa di unico che il mondo ama”.

