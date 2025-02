“Il vino esprime tutto ciò che c’è di bello nei territori: paesaggi, cultura, umanità e cibo”

“Con il “Protocollo di sostenibilità” ambientale, sociale e culturale ci siamo cuciti addosso un abito su misura, un regolamento che porterà alla certificazione con un simbolo in retro-etichetta di quei vini che sono sostenibili verso l’ambiente, ma anche rispettosi del lavoro delle persone e, novità, custodi delle bellezze paesaggistiche, architettoniche ed artistiche del nostro territorio, che sono un driver importante”. Così, a WineNews, Giovanni Manetti, presidente Consorzio Chianti Classico, ribadendo come il “vino racchiude in sé tutto il bello e il buono di un territorio”.

Copyright © 2000/2025