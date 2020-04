Il vino in Gdo, tra crescita e cambiamento, durante e dopo il Coronavirus

A WineNews le riflessioni di Francesco Scarcelli, brands purchasing manager per vino, birra e spirits del leader Coop Italia. “Gli acquisti sono in crescita, effetto dei ristoranti chiusi, ma anche segno che i ristoranti non rinunciano ad un buon calice di vino. La Gdo sarà sempre più vista con un canale importante, che per vini di maggiore qualità, tanto che crescono di più gli acquisti di quelli delle fasce più alte”.

Copyright © 2000/2020