Il vino italiano dopo la pandemia, tra sfide da vincere ed opportunità da cogliere

A WineNews le riflessioni di Alberto Mattiacci, professore ordinario di Marketing e Business Management alla Sapienza di Roma. “Il peso dei canali che è cambiato in questi mesi sarà diverso. Parte del premium resterà sull'on line. Per chi ha perso posizioni di mercato sarà difficile recuperare. E nel prossimo futuro il tema delle dimensioni sarà importantissimo, e per i piccoli sarà più difficile stare sul mercato da soli, mantenendo posizionamenti di valore sostenibili. Serviranno approcci sempre più strutturati, senza improvvisazione”.

