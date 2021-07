“Il vino italiano è un brand forte nel mondo, ma ha bisogno di organizzarsi per crescere”

A WineNews Andrea Ottaviano, ad Clessidra Private Equity, che ha acquisito Botter e Mondodelvino, creando un polo da oltre 350 milioni di euro di giro d’affari, e che punta a crescere ancora. Magari in Toscana. “C’è bisogno di una casa comune e di aggregazione per spingere non tanto i grandissimi vini, ma il segmento premium, che è la pancia del mercato. E noi vogliamo essere il motore di questa aggregazione. Vogliamo costruire un gruppo leader del vino italiano nel mondo”.

Copyright © 2000/2021