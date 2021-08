Il vino italiano guarda lontano, e punta al ricco mercato degli Emirati Arabi

“Gli Emirati Arabi non sono certo il primo Paese che viene in mente parlando di commercio di vino, e giustamente, visto che si parla di un Paese islamico. In cui, però, il turismo di massa è in crescita, e poi Dubai ospiterà l’Expo, e sono previsti il 30% di arrivi in più nei mesi dell’esposizione. Il consumo di vino, qui, è legato ai tanti stranieri che ci lavorano, e ai milioni di turisti che la visitano ogni anno da tutto il mondo, e passa per i tantissimi alberghi, anch’essi in crescita continua, e per i ristoranti internazionali, dove c’è spazio anche per il vino italiano”.

