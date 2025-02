“Il vino non è solo alcol, non è sballo, ma sta alla base della tavola e della cucina”

A WineNews, Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato ed ex Ministro dell’Agricoltura, ma anche appassionato di enogastronomia ed enoturismo: “il vino è sotto attacco. Serve evitare di partire allo sbaraglio, come è stato fatto da altri settori, ed unire le forze in modo strutturato. La tutela di questo prodotto deve coinvolgere tutte le istituzioni e tutta la politica, che si devono lasciar aiutare anche da nuove tecnologie e ricerca scientifica. Quello del vino è un alcol diverso dagli altri. Il vino è territorio e partecipa alla ricchezza e identità di ciascuno”.

