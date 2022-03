“Il vino supererà anche questa fase di crisi, come ha sempre fatto”. Parola di Bruno Vespa

Dal Congresso Assoenologi a Verona, il “telegramma” dell’anchorman e produttore in terra di Puglia. “Oggi il grande problema, anche per il settore del vino, è quello dei costi energetici e della mancanza di materie prime, ma forse, non domani, ma a breve, ci sarà una svolta. Le battaglie salutiste in Ue? Il problema non è il vino, ma l’abuso, che tra i giovani è di superalcolci. Il vino dealcolato? Non è vino, è un’altra bevanda.”

