Il vino verso il futuro, tra passaggio generazionale e capitali esterni al settore e all’azienda

Le riflessioni di Maura Pozzi, professore associato dell’Università Cattolica di Milano e Brescia (con focus sulle Langhe). “Il tema è delicato, tanto nelle generazioni più anziane che in quelle più giovani la propensione a vendere aziende o aprire i capitali è bassa. Ma i primi lo vedono come una perdita di identità, i secondi come una questione di comunità: si accetta l’apertura solo se c’è la garanzia di mantenere intatti i valori del territorio”.

