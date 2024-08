Ilaria Pertot: “Italia colpita dall’impoverimento alimentare, ecco perché si mangia male”

“Ci sono persone che non hanno accesso al cibo per questioni economiche, ma il fenomeno preoccupante è l’impoverimento alimentare. È diverso: vuol dire che si mangia male anche se si ha buoni redditi”. A dirlo a WineNews è Ilaria Pertot, professoressa, figura di riferimento internazionale nella ricerca agroalimentare ed autrice, con Andrea Segrè, del libro (in uscita in questi giorni) “La spesa nel carrello degli altri. L'Italia e l'impoverimento alimentare”. Le cause? “La scarsa educazione alimentare, la pubblicità aggressiva e le dipendenze. Serve una riflessione”.

