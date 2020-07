“Imbottigliamento fuori zona, ok le precisazioni. Ma per i pegni non basta il registro telematico”

Le posizioni critiche di Federdoc su alcuni provvedimenti per l’emergenza Covid, nelle parole, a WineNews, del presidente Riccardo Ricci Curbastro. “Ringraziamo la Ministra Bellanova per le precisazioni sull’imbottigliamento fuori zona per Dop e Igp, ma la norma del Dl Semplificazioni è inutile, era già tutto previsto nelle normative vigenti. Bene lo strumento dei pegni con il vino a garanzia, ma il registro telematico non basta alle banche”.

Copyright © 2000/2020