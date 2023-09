“In Asia tanti mercati diversi, ma in tutti c’è grande interesse per il vino italiano”

“La Cina è un mercato difficile, ma altri come Thailandia, Giappone e Singapore danno grandi opportunità. Seoul, in Corea del Sud, in 10 anni, sarà la città più importante per il commercio del vino. Ma ci sono tante opportunità anche in Usa, ancora, per il vino italiano. Io ho già comprato un po’ di vigna in Nuova Zelanda. Ma se investissi in Italia direi in Sicilia, che non è solo l’Etna, dove mi sto guardando attorno ...”

Copyright © 2000/2023