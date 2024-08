“In enoteca si cercano vini e vignaioli legati al territorio, rispettosi dell’ambiente e del lavoro”

“Oggi, c’è molta ricerca di vini e vignaioli legati al territorio e c’è interesse per chi rispetta l’ambiente e il lavoro etico, puntando sempre sulla qualità, e che porta alla ricerca di “vini naturali”: una nicchia di mercato che attrae i clienti per approcciarsi al vino da un altro punto di vista che non è solo quello del consumo e del piacere, ma anche del come è fatto. Qui entriamo in gioco noi che facciamo da tramite tra i produttori, anche i più piccoli, e i consumatori finali”. Così, a WineNews, Filippo Gastaldi, presidente Aepi-Associazione Enotecari Professionisti Italiani.

