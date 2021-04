“In un Paese come l’Italia, i ristoratori sono protagonisti della cultura e della socialità”

Così Davide Rampello, storico della cultura materiale. “I ristoranti sono luoghi del convivio, dove gli uomini vivono insieme. Ed è importantissimo. Ma non so se opinione pubblica ed istituzioni hanno capito l’importanza sociale e culturale del vostro lavoro”, ha detto nell’assemblea di Fipe/Confcommercio. Intanto si lavora alle riaperture che, secondo fonti del Governo, potrebbero arrivare a maggio, almeno per il servizio all’aperto. Ma ancora regna l’incertezza.

