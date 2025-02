“In Usa il vino italiano è forte, ma il mercato in generale soffre. I dazi? Non c’è grande allarme”

A WineNews, dalla Slow Wine Fair 2025, le riflessioni di Mirella Menglide, dell’Ice di New York. Il 2024 dovrebbe chiudersi con una crescita “del 6% in valore e volume per i vini italiani. Gli importatori ci hanno detto che non tutti hanno fatto scorte nei mesi scorsi e questo perché c’è fiducia che i dazi per i vini italiani ed i prodotti agroalimentari non saranno applicati anche se al momento noi non abbiamo avuto notizie ufficiali. Ma i consumi sono in difficoltà, gli americani vanno meno di prima al ristorante. Magari bevono meglio, ma bevono meno”.

