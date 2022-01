Incertezza, sofferenza economica e cambiamenti epocali: la ristorazione secondo Davide Paolini

A due anni dall’inizio della pandemia, è tempo di bilanci, sperando che quella alle porte sia la vera e definitiva ripartenza. L’attualità ci restituisce una ristorazione ancora in sofferenza, persino i più di due anni fa: le chiusure si susseguono, molti locali sono economicamente in difficoltà, certi cambiamenti, che sembravano temporanei, diventano definitivi, e poi resiste ancora la paura tra chi, al ristorante, dovrebbe andare, al di là del Green Pass e delle annesse polemiche. “Purtroppo, vince la legge del mercato: chi resisterà a quella che speriamo sia l’ultima sfuriata del virus rimane. La ristorazione, però, sarà sempre più cara per il consumatore”.

