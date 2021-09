Infermentum, Il Dolce Quattrogusti

Infermentum è un nuovo progetto dolciario che vede protagonisti quattro amici provenienti da contesti molto diversi – tre ingegneri e una donna di marketing – entrati nel mondo della pasticceria in punta di piedi, quasi per gioco, con il desiderio di trasformare la voglia di condividere in un qualcosa di speciale e di lasciare il mondo migliore di come lo hanno trovato. Nel laboratorio artigianale veronese c’è sintonia con gli ingredienti e con prodotti leggermente diversi, da mantenere in un ambito di qualità elevata. Segreti? Ridotte all’osso le operazioni affidate alle macchine, materie prime di prima qualità, tempi di lavorazione che rispondono alle esigenze dei prodotti e non viceversa, lievito madre. Per gli esploratori del gusto e per chi ama cambiare, il Dolce Quattrogusti è una ricca sorpresa. Il suo impasto diviso in quarti lo rende davvero speciale: perle di cioccolato fondente, amarene, albicocche e marroni mettono d’accordo tutti coloro che amano i lievitati anche fuori dalle feste comandate.

