“Italiani, il lavoro in vigna non manca. Preparatevi, e presentatevi alle aziende”

La provocazione del “Vine Master Pruner” Marco Simonit. “Inutile stupirsi se le aziende fanno cose straordinarie per recuperare manodopera straniera. In agricoltura e viticoltura serve anche continuità e preparazione, per cui serve anche della continuità. Ma le aziende hanno bisogno di lavoro. Quindi dico ai giovani italiani: basta lamentarsi. Bisogna prepararsi, ci sono mille opportunità, anche i corsi on line, per accedere ad un lavoro qualificato, e quindi anche ben retribuito, oltre che fatto in luoghi bellissimi”.

