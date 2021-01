Dal 2007, Iyo Experience di Milano, fondato da Claudio Liu, è il ristorante di sushi e cucina giapponese contemporanea probabilmente più significativo in Italia (l’unico a meritarsi la stella Michelin) per quanto riguarda questo tipo di approccio culinario. Ogni particolare viene curato nei minimi dettagli dalla coppia di chef Michele Biassoni e Masashi Suzuki: dalla celebrazione delle materie prime, alla carta dei vini e dei sake. Non una semplice cucina “fusion”, evidentemente, ma un vero e proprio incontro tra due culture dalla forte identità, con rivisitazioni che tengono conto dei gusti e delle contaminazioni delle due cucine per originare qualcosa di nuovo ed unico, capace di soddisfare i palati più curiosi e restare impresso nella memoria gustativa di ognuno. Una cucina che riesce a coniugare con originalità le basi giapponesi provenienti dal bancone del sushi e le suggestioni italiche, lasciando anche una finestra aperta su ingredienti selezionati dalle più disparate parti del globo.

