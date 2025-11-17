Jannik Sinner trionfa alle Nitto Atp Finals di Torino e brinda al successo con l’Asti Docg

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner ha vinto le Nitto Atp Finals di Torino - l’ultimo evento dell’anno della stagione del grande tennis, con i migliori otto del ranking mondiale a sfidarsi, e battendo in finale il rivale spagnolo Carlos Alcaraz (7-6, 7-5) - bissando, così, anche il brindisi di celebrazione “dulcis in fundo” con le bollicine dell’Asti Docg, stavolta una jeroboam da 3 litri di Asti Spumante. Anche quest’anno, infatti, il Consorzio dell’Asti Docg è stato Official Sparkling Wine e Silver Partner del torneo, con le bollicine piemontesi presenti per tutta la durata della competizione al Fan Village, con il Brand Ambassador Loreno Sonego, e brindando alla fine, ancora una volta, al successo del campione altoatesino.

“Sono passati cinque anni da quando abbiamo deciso di legare il nostro territorio all’élite del tennis mondiale - ha commentato il presidente del Consorzio, Stefano Ricagno - e i risultati confermano la validità di quella scelta. I numeri del torneo ne sono la dimostrazione concreta: questa è stata l’edizione torinese più partecipata di sempre, con quasi 230.000 presenze, così come la finale più vista in tv nella storia del tennis. Una partnership che ci ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più ampio, fatto di appassionati potenziali nuovi consumatori”.

Secondo i dati forniti da Atp, le Finals 2025 hanno registrato numeri da record con 229.879 biglietti venduti, ovvero il +8% sul 2024 e quasi il doppio in più della prima edizione torinese del 2021 (condizionata, però, dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19). È aumentata la quota di spettatori italiani, arrivata all’82% del totale e spinta dalla “Sinnermania”, per un impatto in termini economici del torneo di quasi 600 milioni di euro, con oltre 4.000 posti creati o garantiti dall’evento e un gettito fiscale che sfiora i 100 milioni di euro.

Un successo confermato anche dai dati Auditel che raccontano di 6,8 milioni di spettatori a vedere la partita in televisione, con uno share del 37,5%, e che fanno diventare il match Sinner-Alcaraz l’incontro di tennis più visto di sempre in Italia, battendo il record finora detenuto dalla finale (sempre alle Finals) Sinner-Djokovic del 2023.

Un trionfo dunque, anche in termini di visibilità, per il Consorzio Asti Docg, che per il torneo ha prodotto anche calici arancione in onore del fenomeno azzurro, raggiungendo le 7.000 unità vendute in una sola settimana.

