La cantina Tolaini vince la sfida social di Wine.com, il più grande e-commerce di vino al mondo

La cantina Tolaini, nota realtà del Chianti Classico, vince la sfida social organizzata da Wine.com, il più grande e-commerce di vino al mondo, con sede negli Stati Uniti, la “Bracket Challenge” 2026, che si svolge attraverso una votazione dei follower - sulle pagine Instagram e Facebook di Wine.com. Tolaini, unica italiana rimasta in gara e approdata alle semifinali, ha superato realtà di fama internazionale, come l’azienda spagnola La Rioja Alta (una delle cantine più prestigiose del Paese), Purple Hands (Oregon), Susana Balbo (Argentina), Laurent-Perrier e Maison Brotte (Francia), Heir Apparent e Ridge (California). La competizione è iniziata con 64 aziende da tutto il mondo, suddivise in 4 divisioni (Vineyard, Cru, Vintage, Reserva).

Con sede a Castelnuovo Berardenga, nel cuore del Chianti Classico, è stata fondata nel 1998 da Pier Luigi Tolaini e oggi conta 50 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva media di 250.000 bottiglie. Oggi l’azienda è condotta da Lia Tolaini-Banville, che affianca alla gestione dell’azienda chiantigiana anche un’attività di esportazione e distribuzione in Usa, con il marchio Banville Wine Merchants, che importa marchi di prestigio tra cui Terlano, Farina, Donatella Cinelli Colombini, San Salvatore, Passopisciaro, Tenuta di Trinoro, Marjan Simcic, Domaine Marc Sorrel, Domaine Jean-Jacques Confuron e Domaine Marc Morey.

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