La complessità della viticoltura dell’Etna, una ricchezza tutta ancora da raccontare

A WineNews, i contenuti della conferenza del professor Attilio Scienza, tra i maggiori esperti al mondo di vitivinicoltura. “Mosaico, in greco, è qualcosa di particolare e ricco. C’è bisogno di parlare delle necessità dell’Etna, che ha delle possibilità e delle risorse comunicative formidabili, ma che non sa sfruttare. Dobbiamo per prima cosa delimitare bene le sette sottozone, e al loro interno identificare le Contrade, partendo dalle caratteristiche pedoclimatiche del territorio”.

