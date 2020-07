La crisi della ristorazione secondo Max Bergami: “la Pandemia ha accelerato fenomeni già in atto”

Le riflessioni di uno dei maggiori studiosi dei modelli di business della ristorazione, docente di Organizzazione Aziendale all’Università di Bologna. “La fascia alta e quella più bassa soffrono meno di chi sta in mezzo, ma questa crisi ha evidenziato problemi già esistenti. Con la spettacolarizzazione della cucina in tanti hanno pensato che gestire un ristorante fosse semplice ma non lo è. Chi sopravvive? Non c’è una ricetta, dipende dalla solidità economica di ogni impresa”.

Copyright © 2000/2020