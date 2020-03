La crisi epocale del Coronavirus e il “dopo”, tra economia, agricoltura e cambiamenti sociali

A WineNews il professor Attilio Scienza dell’Università di Milano: “alcune filiere agricole soffriranno molto, alcune subito e altre dopo, come quella del vino, dove la situazione reale si capirà a ridosso della prossima vendemmia, sul fronte dei prezzi e delle giacenze in cantina. Dovremo imparare a rispettare di più la produzione di cibo e vino e la natura. E sui consumi, sarà come dopo ogni crisi o guerra: ci sarà un andamento a “V”, e dopo il rallentamento, ci sarà una nuova accelerazione”.

