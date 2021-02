La cucina creativa “mette tutto sul conto e niente nel piatto”: parole di Tullio Gregory

La cucina creativa e quella tradizionale, gli chef e i cuochi, i ristoranti stellati e le osterie: a metterli a confronto uno dei più importanti filosofi italiani, celebre per essere anche un gourmet, Tullio Gregory. WineNews ripercorre il suo pensiero di grande attualità, ma a dir poco “controcorrente” nel criticare l’innovazione, con il professor Gianni Moriani, ideatore del Master in cultura del cibo e del vino dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. “Fare il cuoco non richiede meno professionalità di uno che fa il filosofo”.

Copyright © 2000/2021