“La cucina di oggi si presta molto alla comicità”: da “Identità Milano”, Enrico Bertolino

Il celebre comico: “ogni tanto disubbidisco alla tradizione con la cucina etnica. Bene parlare di sovranità alimentare sulle materie prime, non sulle cucine, perchè in Italia vivono tanti popoli, come è sempre stato, fin dalle botteghe rinascimentali. Meglio la “serenità alimentare”. Oggi tanti programmi di cucina dovrebbero sapersi prendere più in giro, essere meno drammatici. Sarebbe bello tornare ad uno stile più leggero, come quello del “Il Pranzo è servito” di Corrado, una delle prime trasmissioni per il grande pubblico in tv che in qualche modo era legata al cibo”.

