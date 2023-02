La cultura alimentare italiana (con il vino) sono una garanzia di longevità e qualità della vita

Da una parte, con il Nutriscore e gli health warnings in etichetta, si rischiano di penalizzare i prodotti simbolo della Dieta Mediterranea, la più salutare, di cui fa parte anche il vino; dall'altra arriva il via libera agli insetti a tavola; da un lato si disincentivano proprio i consumi di vino e carni rosse, dall'altro si apre alla carne sintetica e al vino dealcolato. Il rischio, sempre più evidente, è che il nostro modello alimentare venga stravolto da una legislazione europea che guarda nel piatto dei consumatori con sempre maggiore attenzione alle istanze salutistiche e ai freddi numeri, ma non con il buonsenso.

