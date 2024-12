La Dop Economy cresce e vale oltre 20 miliardi di euro. Con il vino locomotiva (ma in calo)

A WineNews l’analisi del Rapporto Qualivita-Ismea nelle parole di Fabio Del Bravo (Ismea) e del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Dal rapporto emerge che la qualità e la distintività pagano, anche in un momento complesso per il mercato. Cresce il valore del cibo (che vale oltre 9 miliardi di euro alla produzione), mentre perde qualcosa il vino, che però continua a guidare il comparto con più di 11 miliardi di euro in valore), mostrando una certa forza di tenuta anche in una fase difficile, grazie a qualità e territorialità.

