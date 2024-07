“La figura del cuoco è in evoluzione”: parla Guido Mori, dell’Università della Cucina Italiana

“Chi studia da chef oggi non vuole solo cucinare, ma saper usare i social, saper far quadrare i conti, avere un approccio più poliedrico. Le difficoltà sul mercato del lavoro sono tante: oggi si trovano molto bene figure “entry level” e quelle di livello più alto. Il problema è nella fascia media ed i fattori sono tanti: condizioni di lavoro e stipendi non adeguati, ma non solo”. La Candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco? “Chi dice che la “cucina italiana non esiste” è un ignorante”, perchè è una cucina di diversità unificata da un elemento importante, che è la cultura italiana”.

