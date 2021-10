“La filiera del vino è dinamica, ricca, e primeggia nelle economie del made in Italy di qualità”

A WineNews il presidente di Unicredit, economista ed ex Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. “La capacità di essere dinamici e di fare qualità degli imprenditori del settore è la carta vincente, il limite è spesso la dimensione, per questo anche il mondo delle finanza deve prestare più attenzione alle esigenze di capitalizzazione di queste imprese per crescere”.

