“La forza di Slow Food sarà sempre più nella sua rete, attiva per un cibo buono, pulito e giusto”

Edward Mukiibi, nuovo presidente di Slow Food: "insieme ai giovani porteremo avanti il messaggio di Carlo Petrini, con nuove idee. Nasco come contadino, e ho capito da subito come agricoltura sia fondamentale per la vita delle persone. La crisi climatica, i conflitti, la carenza di cibo in tanti Paesi ci richiedono di fare più rete, di rafforzarla e di agire insieme".

