La Franciacorta, tra ricerca, sperimentazione e mercato, disegna il suo futuro

Le riflessioni di Silvano Brescianini, presidente del Consorzio (e Barone Pizzini), e dei vertici di cantine che hanno fatto la storia di uno dei territori più importanti della spumantistica italiana, come Cristina Ziliani (Berlucchi) e Maurizio Zanella (Ca’ del Bosco). Tra studi approfonditi su suoli, climi e vitigni, alla ricerca di una sempre maggiore distintività e qualità nel calice, con la coscienza di poter crescere “solo” in valore, e non nelle quantità.

