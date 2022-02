La Fratta - Verrucchio (RN)

È uno dei borghi più belli d’Italia, Verucchio, avamposto settentrionale degli antichi Etruschi, luogo di traffici tra nord Europa e sud Italia, Oriente e Occidente. Siamo in Romagna, nell’entroterra riminese e La Fratta è degna erede di tutta questa tradizione: un’osteria contemporanea, che conferma ad esempio un piatto del territorio come i passatelli per rivederli in versione gratinata con ragù di coniglio, fonduta di formaggio di fossa ed erbette di stagione. La creazione (che è il piatto del buon ricordo, dal nome dell’associazione di cui La Fratta è appena entrata a far parte) è dello chef Marco Grassetto, voluto dai titolari Alessandra Della Torre e Gianluca Grossi, ed è chiaro l’intento di conciliare il gusto della cucina romagnola con qualche slancio creativo. In menù compaiono pure le pizze, ma non pizze qualsiasi: quelle “alla pala”, le cosiddette “stirate romane”, più alte, di particolare croccantezza e una digeribilità rara, figlia di una lievitazione lunga della durata di circa 48 ore.

Copyright © 2000/2022