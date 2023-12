La lingua del vino, tra la necessità di essere tecnica, e quella di parlare al grande pubblico

A WineNews le riflessioni di Mario Cannella, lessicografo italiano e curatore del vocabolario Zingarelli, e tra i vincitori del Premio Masi. “Quella del vino è una lingua tecnica, e dobbiamo tenerne conte, ma la lingua cambia. Per esempio, il nome del vino ha conquistato la “maiuscola”, pensiamo ad “Amarone”, è tutto in evoluzione. Le parole tecniche vanno spiegate e tradotte in una lingua comprensibile alla persona che non le conosce”.

