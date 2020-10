La massima qualità unica via per sopravvivere: parola di Renzo Rosso, patron di Diesel

A WineNews lo stilista e produttore di vino (con Diesel Farm, a Marostica), dalla Milano Wine Week: “portiamo il concetto di “Atelier” dalla moda al vino. Dobbiamo produrre esprimendo il meglio possibile dal punto di vista qualitativo, cercando di personalizzare il prodotto per dare qualcosa di unico al cliente finale. Per chi fa pochissime bottiglie come noi è l’unica strada percorribile”

