La migliore pizzeria 2023 è brasiliana: la Leggera Pizzeria Napoletana di Andrè Guidon

La migliore pizzeria 2023? È brasiliana: ad aggiudicarsi il primo posto della classifica “Best Avpn Pizzeria” è Andrè Nevoso Guidon di Leggera Pizzeria Napoletana di San Paolo, in Brasile. La celebre sfida tra le migliori pizzerie da tutto il mondo, a chiusura del calendario 2023 dell’Associazione Vera Pizza Napoletana, ha visto oltre mille pizzaioli “veraci” votare la propria pizzeria del cuore, che, per la prima volta nella storia del contest, è una pizzeria brasiliana.

Un risultato sorprendente a conferma di come la verace pizza napoletana non abbia né confini né nazionalità, ma è un fenomeno che abbraccia ogni angolo del globo e che fa della qualità del prodotto e dell’arte del pizzaiolo il suo comune denominatore. A decretare il vincitore gli stessi colleghi pizzaioli provenienti da tutti i Continenti: una giuria davvero unica al mondo che, come ogni anno, costituisce il quid in più del format.

“Un traguardo inaspettato quanto entusiasmante - racconta Andrè Nevoso Guidon - che premia l’instancabile lavoro, una sconfinata creatività, tanta ricerca e un’immensa passione. Sono davvero orgoglioso di essere entrato a far parte dell’albo d’oro dei pizzaioli, insieme ai più grandi volti della pizza napoletana, soprattutto perché questo riconoscimento è il frutto delle votazioni dei miei colleghi pizzaioli, che hanno apprezzato e premiato la passione che ogni giorno trasmettiamo nel nostro lavoro. Un titolo importante per me quanto per i miei colleghi qui in Brasile con i quali porto avanti, da più di dieci anni, il movimento brasiliano della vera pizza napoletana con l’obiettivo di divulgare il valore della pizza e avvicinare sempre più persone a questo straordinario prodotto”.

