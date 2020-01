“La minaccia dei dazi Usa preoccupa molto: il 30 gennaio incontro il Segretario all'Agricoltura Usa”

A WineNews il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova: “ho scritto al Commissario Ue Hogan: la diplomazia faccia tutto il possibile affinchè non si arrivi a nuovi dazi, ma anche per togliere quelli già in essere. L'Europa non risponda a dazio con dazio. Serve un Fondo di compensazione Ue per sostenere i danni a consumatori e produttori colpiti dai queste misure. La cabina di regia sul vino parte in questo mese, dobbiamo costruire politiche innovative con un filiera che porta ricchezza al Paese”.

