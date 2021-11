“La partnership con Michelin è un grande opportunità per il territorio della Franciacorta”

A WineNews il presidente del Consorzio delle bollicine lombarde, Silvano Brescianini: “la presentazione della Guida Michelin 2022 è l'inizio di un progetto importante per valorizzare il nostro territorio. Il 2021 ci ha portato una vendemmia poco generosa in quantità, ma buona in qualità. E soprattutto vendite sul mercato che sono ripartite alla grande, e a fine anno molto probabilmente sarà record, superando i livelli del 2019”.

